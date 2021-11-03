Türkiye Gazetesi

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ terör örgütü dosyası kapsamında, Rize'de sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı, örgüt ideolojisi doğrultusunda taraftar toplama faaliyeti yürüttüğü ve örgütsel faaliyet kapsamında şüpheli para hareketleri olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, operasyon kapsamında Rize'de 4, Trabzon ve İstanbul'da ise 1'er kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 122 yasaklı kitap ve dergi, örgüte müzahir simge ve silah resmi içeren çok sayıda ayraç ve magnet, 3 saat ile dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da DAEŞ terör örgütü üyesi 22 terörist yakalandı Başkent’te terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen 26 Irak uyruklu teröristin 22’si yakalanarak gözaltına alındı.

Ordu’da DAEŞ operasyonu: 7 Iraklı sınır dışı edildi Ordu’da DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Irak uyruklu 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İngiltere’den kaçarak DAEŞ’e katılan Shamima Begum şimdi tanınmaz halde İngiltere’de Shamima Begum (21), 15 yaşındayken 2015’te iki arkadaşıyla birlikte Londra’dan Suriye’ye kaçmış ve terör örgütü DAEŞ’e katılmıştı. Çarşafı bırakan ve tayt giyen Begum, Suriye’de El Roj mülteci kampında üzgün ve öfkeli halde göründü.