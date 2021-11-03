Türkiye Gazetesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Slovenyalı mevkidaşı Anze Logar ile Atina'da bir araya geldi. İki Bakan, görüşme sonrası basın toplantısı tertipledi. Dendias, Yunanistan-Slovenya ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

"ART NİYETİMİZ YOK"

Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik art niyeti olmadığını savunarak "Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzulamaktadır. Çünkü Türk toplumunun büyük bir kısmının hala Avrupa ile entegrasyonu ve farklı bir süreci umduğuna inanmaktadır" diye konuştu.

"TAVRIMIZ YAPICI"

Yunanistan'ın yapıcı bir tavır sergilediğini öne süren Dendias "Avrupa Birliği (AB) de AB'ye üye olmak ya da iyi ilişkiler kurmak isteyen ülkelere, uluslararası hukuk ve Avrupa müktesebatına saygı duymaları gerektiğine dair net bir mesaj vermeli" dedi.

Erdoğan'dan Macron'a Yunanistan uyarısı: Seni aldatıyorlar G-20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Roma'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının detaylarını Türkiye dönüşü uçaktaki gazetecilere anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Rafale uçak alması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uyardığını ve "Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok" dediğini aktardı.

Yunan medyası, Türk SİHA'sının başarısını kıskandı Ukrayna ordusunun, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass'ta sınırı geçmeden Rus hava savunma sistemini Bayraktar TB2 ile vurması, Yunanistan’ı endişelendirdi.

Bakan Çavuşoğlu. ‘Bizi her yerde şikayet ediyor' deyip tepki gösterdi: Yunan Bakan çocuk gibi ağlıyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair yaptığı açıklamalarda Doğu Akdeniz konusuna da değinip, Yunanistan'ın Dışişleri Bakanına tepki gösterdi. Söz konusu bakanın Türkiye'yi her fırsatta şikayet ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, " Yunanistan Dışişleri Bakanı çocuk gibi ağlayıp duruyor.” dedi.