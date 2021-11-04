Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medya üzerinde yer alan S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne götürüldüğü iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Sosyal medya üzerinden, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi bataryalarını, ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik Üssü'ne getirdiği iddia edildi. MSB kaynakları konu hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir" açıklamasında bulundu.

MSB kaynakları: F-35 pazarlığında Ankara masaya üç seçenek koydu Pentagon’dan gelen heyet ile gerçekleştirilen toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynakları görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. F-35 savaş uçakları krizinde Pentagon heyetine 3 seçenek sunulduğu belirtilen açıklamada toplantıların devam edeceği duyuruldu.

Rusya'dan kriz çıkaracak hamle! 'Ukrayna sınırımıza S-400 yerleştirin' Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Putin'den S-400 istedi. Gereçkesi ise Ukrayna'daki yaşanılan gerginlikler...