Türkiye Gazetesi

Metetoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan günlük hava durumu tahminlerine göre; yurdun genelinde bulutlu, sisli havanın etkili olması bekleniyor. Karadeniz ve doğu kesimlerinde ise sıcaklığın yükselmesi beklenirken, Van ve Hakkari ile çevre bölgelerde sağanak yağışın olabileceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığı Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı yer çok bulutlu 22

Trabzon: Parçalı yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: 'Kayıtlardaki en sıcak 7 yıl' olabilir Dünya Meteoroloji Örgütü, son 7 yılın "kayıtlardaki en sıcak 7 yıl" olma yolunda ilerlediğini bildirdi.