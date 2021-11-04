Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın Roma'da gerçekleşen görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/YPG ile işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400'lere ilişkin tutumu müttefiklik ruhu ile bağdaşmıyor. Cumhurbaşkanımız bu görüşmede açıklıkla bunları vurguladı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, "Çalışma grubu kurulacak. Bu defa teklif ABD tarafından geldi. Çalışma grubunun kurulması ve ele alınacak konuları ilgili bakanlıklarla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı" dedi.

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