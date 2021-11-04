Türkiye Gazetesi

Milli Muharip Uçağı (MMU) Geliştirilmesi Projesi’nde ana yüklenici konumunda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağının geliştirilemesine yönelik çalışamaları sürdürüyor. Uçağın geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Uçağın ilk parçası üretildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yaptığı paylaşımla bu haberi duyurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçağın ilk parçasının fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Kotil, "Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.