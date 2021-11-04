Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, burada yapmış olduğu açıklamalarda asgari ücretle ilgili de konuştu.



Bakan Elvan'ın konuşmasından önce çıkanlar:

Yılın ilk yarısı yüzde 14.3'lük büyüme ile kapattık. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 60'ını yurt içi yatırımlar ve net dış talep oluşturdu. Bu sağlık bir büyüme, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme demektir. 2021 yılını yüzde 9'un üzerinden bir büyüme ile kapatmayı ön görüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Savunma Sanayiinde gösterdiğimiz başarıyı diğer alanlara da yaymanın gayreti içindeyiz. Yılı yüksek büyüme, düşük cari açıkla kapatacağız. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri piyasada belirlenir. Yüksek büyüyen ihracatı artan istihdam oluşturma kapasitesi ivmelenen ekonomimizin arkasındaki motor güç kamu politikaları ve bütçemizdir.

BU YILI YÜZDE 3,5'UN ALTINDA BÜTÇE AÇIĞIYLA KAPATACAĞIZ

Verimlilik kazanımlarıyla desteklenmeyen büyüme modeli sürdürülebilen bir model değildir. Bütçemizi ekonomiye ve ihtiyaç sahibi sosyal kesimlere destek vermek için 20 yıldır esnek bir yaklaşımla yönetiyoruz. Şunu çok net ifade edeyim. Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi kaynaklı bir risk yaşamadı, ve yaşamayacaktır. Dünyada bütçe açıklarının çift hanelerini gördüğü bir ortamda biz yine sağlam kamu politikalarımızla pozitif ayrıştık. Bu yılı yüzde 3,5'un altında bütçe açığıyla kapatacağız.

Pandemiden etkilenen kesimlere destekler sunduk. Enflasyonla mücadelede kamu maliyesini seferber ettik. Buğday ve arpa gibi temel tarım ürünlerine ilave destekler veriyoruz.

Pandemide verdiğimiz destek toplam 734 milyar liraya ulaşacak. Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 25 milyarlık kamu maliyetinden vazgeçtik. Bahsettiğim bu tutara Doğalgaz ve elektrik alanındaki destekler dahil değildir.



ISINMA AMAÇLI DOĞAL GAZ 4'TE 1 FİYATINA SATILIYOR

Maruz kaldığımız kuraklık neticesinde hidroelektrik santrallerinin elektrik üretim payı yüzde 30'dan yüzde 19'a düştü. Söz konusu maliyet artışlarını da vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtıp aradaki farkı biz ödüyoruz. Isınma amaçlı yurt dışından 100 birime mal ettiğimiz doğal gazı 4'te 1'i fiyata yani 25 birime vatandaşlarımıza satıyoruz. Elektrik ise üretim maliyeti yüzde 50'nin altında satıyoruz.

Un fabrikalarına, yem fabrikalarına ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 800 ila bin TL arasında destek veriyoruz.



ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz.



AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi.



Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Müjdeyi vereceğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" dedi.