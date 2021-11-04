Türkiye Gazetesi

Kütahya Belediye Meclisi Toplantısı’nda, Kastamonu’daki sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan işçilere teşekkür belgesi verildi. Toplu fotoğraf çekiminde ise gerginlik yaşandı. CHP’li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, bir işçiye “Takkeli değerli bir arkadaşım var; daha yakışıklı çıkacağından eminim, başındaki o şeyi çıkarır mısın?" dedi.

Ruhsen Kumdalı

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ

Onun bu sözlerine AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinden tepki geldi. Sözlerin hedefindeki işçi İsa Karakafa da “Bu takke benim şerefim, isterseniz fotoğraf karesinden çıkabilirim" dedi. Karakafa, arkadaşlarının ısrarı üzerine fotoğraf karesinde yer aldı.

"SOSYAL MEDYADAN 'CAHİL' DİYE ÜSTÜME GELDİLER"

Öte yandan, İşçi Karafa, bu yaşanılanlar sonrası ilk defa konuştu. Karafaka, şunları söyledi: Toplu fotoğraf çekilecekken hanımefendi takkemi çıkarmamı istedi. İlk baş şoke olduk. Sonra herkes tepki gösterdi. Bunun üzerine Kumdalı “Sanki ne dedik; şalvarını mı çıkar dedik? Takkeni çıkar dedik’ diye karşılık verdi. Özrü kabahatinden büyük. Bir kadının, bu kadar erkeğin içinde böyle demesi hiç hoş değil. Kırıldım. Ölünceye kadar takkemi çıkarmayacağımı söyledim. Bu olayla ilgili konuşmak istemiyordum ancak sosyal medyada ‘O cahildir, şudur, budur’ denilince cevap vermek zorunda kaldım.