Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiğine yönelik haber, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yalanlandı. Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır." açıklamasını yaptı.

"KAMUOYUNA ÖZÜR BORÇLUSUNUZ"

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.



Paylaşımında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin görseline yer veren Altun, şunları kaydetti:



"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz."

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