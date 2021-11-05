Türkiye Gazetesi

Balıkesir Bigadiç'te 3,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremde herhangi bir yaralanma ya da hasarın olmadığı öğrenilirken, sarsıntının vatandaşlar arasında kısa çağlıbir panik ortamı oluşturduğu bilgisi verildi.

DEPREM, YERİN 8.1 KM DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bigadiç'te saat 13.19'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 3,7 büyüklüğünde ve 8.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

117 can hayattan kopmuştu... İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti İzmir, geçen sene bugün 6.6 büyüklüğündeki depremle kabusu yaşadı. 117 vatandaşamızın hayatını kaybettiği acı olayın üzerinden bir yıl geçti. Geçen sene de sevdiklerini kaybeden vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.