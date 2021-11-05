Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir millet bahçesini daha vatandaşa kazandırmak üzere gittiği Ümraniye'de gençlerle bir araya gelip basketbol oynayarak keyifli vakit geçirdi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sözcü İbrahim Kalın'da eşlik etti.

BASKETBOL OYNAYAN GENÇLERİ GÖRÜNCE YANLARINA GİTTİ

Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kılan Erdoğan, buradan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basketbol maçı oynayan gençleri görünce yanlarına gitti. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış törenine katıldı. Törende yeni yapılacak 404 millet bahçesinin daha müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğluna'da sert sözlerle seslendi.

Erdoğan işaret etmişti... Bakan Dönmez’den ‘müjde’ tüyosu: Vatandaşın cebine yansıyacak Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjdeyi vereceğim" açıklamasının ardından konuya ilişkin tüyo vererek, vatandaşların cebine yansıyacak bir müjdenin geleceğini duyurdu.