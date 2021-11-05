Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl’de ziyaretlerde bulundu. Bu esnada bir şehit yakını Akşener'e "HDP ile ittifak yapıyorsunuz. Benim kardeşim paramparça oldu. Günlerce ayaklarını aradık. HDP’yi ve Selahattin Demirtaş'ı savunuyorsunuz" diye tepki gösterdi. Araya giren İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit yakınının kulağına eğilerek küfür etti. "Bana nasıl küfredersin?" şeklinde karşılık veren acılı adamı polis uzaklaştırdı.



BU İLK VUKUATI DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkkan, şehit yanını provakatör olmakla suçladı. Türkkan, sosyal medya hesabından "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bir türlü bitmedi. Bu defa da Meral Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre, bırakın kötü bir söz söylemeyi, kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm hâlde 'ağır küfür etti' diye yayımlamışsınız" paylaşımında bulundu.



BAKAN VARANK: HAYSİYETSİZ

Bu arada, Lütfü Türkkan'ın davranışlarına tepki yağdı. Tepkilerden birini de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gösterdi. Bakan Varank, resmî Twitter hesabından "Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!" şeklinde açıklamada bulundu.



Öte yandan Lütfü Türkkan, daha daha önce Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğiyle gündeme gelmişti. Türkkan'ın dört çalışanı, bu çiftliği görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'yu darbetmişti.



İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın adamlarından İHA muhabirine alçak saldırı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’deki kaçak çiftliğinde yıkımı görüntüleyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu saldırıya uğradı. Türkkan’ın korumalarının darp ettiği Uslu’nun yüzü kanlar içinde kaldı.



Lütfü Türkkan, savunmasında kendini ele verdi Milletin arazisine çöken Lütfü Türkkan, kaçak çiftliğiyle ilgili iddialara cevap verirken birçok yanlış bilgiyi de beraberinde paylaştı. Türkkan âdeta kendisini ele verdi.