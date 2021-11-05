Türkiye Gazetesi

Hatay Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Suriye uyruklu H.M'yi (41) evinde gözaltına aldı. Sorguya alınan zanlı, kan donduran ifadelerde bulundu.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

H.M, 2003 yılında Tunceli Mazgirt ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediğini itiraf etti. Bu saldırıda, Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ı şehit ettiğini söyledi. 2009 yılında ise Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğünü anlattı.

BİR ÇOCUĞUN DA CESEDİNİ GÖMMÜŞ

Ayrıca başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalında gömdüğünü dile getirdi. PKK'lı terörist, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Eli kanlı militan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği "Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyon ile ülkemiz, terör unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kere daha göstermiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

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