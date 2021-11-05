Türkiye Gazetesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumlarının 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler yapıldı. Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklamalarda bulundu ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

"SARAY EDEBİYATI YAPMAK DOĞRU DEĞİL"

Bakan Bilgin, devlet adamların kullanacağı yeni toplantı salonlarının yapılmasını saray edebiyatı içinde anlatmanın doğru olmadığını düşündüğünü aktardı. Bilgin "Bunlar kamu malıdır. Herhangi bir yurt dışı ülkeye gittiğinizde, hatta KKTC'ye gittiğinizde 5 yıldızlı otellerle mukayese edilmeyecek şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın oturduğu, ikamet ettiği böyle bir bina. Bir kamu kuruluşunda prestij, yabancı konukların kabul edildiği etkileyici olmasına çalışılmış ama öyle ultra lüks alandan, saraydan bahsetmek mümkün değil. Bu muhalif bir dil bile değil” ifadelerini kullandı.

"REKTÖRLER TOPLU SÖZLEŞME'YE UYMAK ZORUNDA"

Bakan Bilgin, bazı üniversitelerin Toplu Sözleşme’ye uymadığı yönündeki iddialara “Bunlar bizim Toplu Sözleşme çerçeve anlaşmasının içindedir. Rektörler, işverenler buna uymak zorundadır. Toplu Sözleşme kanun niteliğindedir. Kamu işverenlerin buna uymama gibi keyfiyetleri yoktur” şeklinde konuştu.

"YOLSUZLUĞUN ÜSTÜNE GİDİYORUZ"

“Bakanlığa geldiğimizden bu yana yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik” diyen Bilgin “Bu başkanları değiştirmemiz yolsuzluk mücadelesinde daha etkin bir ekip kurma arayışında dolayıdır, elimize ulaşan bilgilerden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Bu konuda sonuna kadar gideceğiz” sözlerini sarf etti.

"KIDEM TAZMİNATINI SAVUNAN BİRİYİM"

Bakan Bilgin, kıdem tazminatının kaldırılacağı yönündeki söylentilere ise “Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Ben kıdem tazminatını savunan adamım, yazılarım var. Birisi kaldırırsa da ben önünde dururum. Çalışma Bakanlığı’nı ben temsil ediyorum” diye konuştu.

"3600 VAAT OLMAKTAN ÇIKTI"

3600 ek göstergeye ilişkin olarak Bakan Bilgin, "3600 vaat olmaktan çıktı. Toplu Sözleşme metnine koyduk. Onu biz uygulamak zorundayız. Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Kapsayıcılığının ne kadar geniş, ne kadar olacağına dair çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık çalışma yaptıktan sonra Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel, sendikalarla bir araya geleceğiz. Buna kaynağı devlet kamu bütçesinden koyacak” açıklamasını yaptı.

"İŞÇİ VE İŞVERENLERLE OTURACAĞIZ, ASGARİ ÜCRETİ KONUŞACAĞIZ"

Bilgin, asgari ücret ile ilgili de şunları söyledi: Asgari ücret belirleyen tek ben değilim. İşverenlerle, işçi sendikaları çalışma grubumuzla oturarak bunu dikkate alacağız. Müzakerelerin konusu olduğunun altını çizerim.

Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumlarının bütçeleri komisyonda kabul edildi.

Bakan Bilgin’den asgari ücret mesajı: Enflasyon karşısında işçinin emeği korunacak Bakan Bilgin, asgari ücret bedeline yönelik yaptığı açıklamada, enflasyon karşısında işçinin emeğinin korunacağı bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi.