Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu ailelerin sayısını artırmak için önemli çalışmalar başlatmaya hazırlanıyor. Koruma altındaki yaklaşık 23 bin çocuktan 8 bin 242’si koruyucu aile hizmetinden faydalanırken, bunlara devlet tarafından yaklaşık 232 milyon TL destek sağlanıyor. Meclis’te İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu bünyesinde oluşturulan Çocuk Hakları Alt Komisyonuna sunum yapan Bakanlık yetkilileri, koruyucu aile sayısının artırılması için ilgili bakanlıklarla görüşmelere başladı. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde hastane randevularında öncelik verilmesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde koruyucu aile hizmetiyle ilgili konuların müfredata eklenmesi, Diyanet tarafından koruyucu aile hizmetiyle ilgili tanıtımının yapılması, RTÜK tarafından belgesel, kamu spotu ve programların hazırlanması sağlanacak.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, yetiştirdiği iki kız bir erkek çocuğunun ardından 53 yaşında, bir çocuğun da koruyuculuğunu üstlendi.

MİLLETVEKİLLERİNA ÇAĞRI

Bakanlık tarafından belirlenen deneyimli 430 koruyucu aile, aday aileleri eğitecek, koruyucu aile sistemine dâhil olan aileleri destekleyecek. Öte yandan milletvekillerine de koruyucu aile olun önerisi yapan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, koruyucu ailelere bakım ödemesi, giyim yardımı ve çocuklara harçlık gibi destekler yapıldığını ifade etti.

'Bebek gelince eşim 10 yaş gençleşti' AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, ocak ayında üç aylık bir erkek bebeğe koruyucu anne oldu. Biz de hem bu kararı nasıl aldığını öğrenmek hem de bayram ziyaretinde bulunmak için evine gittik.

30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurtta kalan kardeşine koruyucu aile oldu Henüz 5 yaşındayken yurda bırakılan Nuray Okur, çok çalıştı ve memure oldu. Genç kız, kendi evine çıktıktan hemen sonra ‘ailem’ dediği kardeşini de yanına aldı.