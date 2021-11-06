Türkiye Gazetesi

Dün geceden itibaren etkisini gösteren ve İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü. Gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'a akşam saatlerinde sis çöktü. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi.

SİS MAÇLARI DA ETKİLEDİ

Spor Toto 1’inci Lig'in 12’inci haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SİSE TESLİM OLDU

Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi. Sisin etkisiyle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken sürücüler önlerini görmekte güçlük çekti.

METEROLOJİDEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de İstanbul'a yeni bir uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Sıcak sisine dikkat! Pastırma sıcakları hasta etmesin Uzmanlar sıcak ve soğuk hava farkından dolayı nezle gibi hastalıkların artabileceğini belirterek, kronik hastalıkları olanları da sisin içinde taşınan partiküllere karşı uyardı.

İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Görüş mesafesi 5 metreye kadar indi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi. Karayollarındaki dijital panolarda ise 'Yoğun sis var. Hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı.

İstanbul’da sis etkili oldu, Kız Kulesi gözükmedi Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı kod’ ile sis uyarısı akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Üsküdar’daki Kız Kulesi zaman zaman sisin etkisiyle kayboldu.