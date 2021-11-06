Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyi terörden arındırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bölgede 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

Yaralamadan yakalanan zanlı, eli kanlı terörist çıktı! İtirafları kan dondurdu Hatay'da bir zanlı, basit yaralama suçundan yakalandı. Sorguya alınan şüpheli, PKK militanı çıktı. Terörist, iki askerimizi şehit ettiğini, bir de çocuk öldürdüğünü söyledi. Yaptıkları bunlarla da sınırlı değil....

PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine gelerek teslim olduğunu açıkladı.