Türkiye Gazetesi

Adana’da kurak yaz mevsiminin ardından Kozan ilçesinde bulunan baraj gölünün suları çekildi. Suların çekilmesiyle yıllar sonra ilk kez görülen tarihi yapılar ortaya çıktı.

İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTILAR

Kozan Barajı suları altında kalan Roma ve Bizans dönemine ait Kara Kilise ve kilise görevlilerine ait evler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

“1967 YILINDA YAPIMINA BAŞLANDI”

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Sefa Aktaş, bölgeye tarihi yapıyı görmek için geldiğini belirterek “1967 yılında yapımı başlanan ve 1973 yılında yapımı tamamlanan bir baraj burası. Kilgen çayı olduğu için burada bir köprü inşa edilmiş.” dedi.

YÜZDE 60’I ÇEKİLDİ

Kuraklık nedeniyle barajın sularının çekildiğini belirten Aktaş, “ Barajın yüzde 60 civarında kuraklık nedeni ile suların çekilmesi sonucu Kara Kilise gün yüzüne çıkmış.” ifadelerini kullandı. Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan yapıları inceleme fırsatı bulduğunu belirten Aktaş, “Bu kilisenin Ferhatlı Kilisesi ve Karasis Kalesi’ne hizmet eden bir yapı olduğunu düşünüyorum. Kilisenin etrafında bulunan ortaya çıkan evlerin rahiplere ait evler olduğunu düşüyorum.” dedi.

“GEÇMİŞTEKİ YAŞANMIŞLIĞA AYNA OLACAKTIR”

Bu yapıların tarihimizin geçmişine ışık tutacağını söyleyen Sefa Aktaş, “Burası bir yerleşim yerinden ziyade kilise ve çalışanlarına ait yapılar olduğunu düşündürmekte. Burada yerleşim evler yaşamlar genelde dağların eteklerinde olmuş ama burası yumuşak zemin üzerinde kalan bir yer. Tarihimizin geçmişe ışık tutması bu yapıların ortaya çıkması güzel. Geçmişteki yaşanmışlığa ayna olacaktır” dedi.

Barajdaki suların çekilmesiyle tarihi yapılar ortaya çıktı.

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