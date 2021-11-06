Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Bademaağacı Mahallesi Antalya-Burdur Karayolunda dün gece 23.00 saatlerinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Ahmet K. İdaresindeki araç sürücünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Ahmet K., ile 15 yaşındaki Yusuf Ç’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Ç’nin kardeşi Polat Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından iki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından iki çocuğun cenazesi Dağbeli Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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