Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 3 bakanlık ve 2 kurumda önemli görev değişiklikleri oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Maden Genel Müdürlüğüne ilişkin atamalar yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında iş başmüfettişliğine, Serhat Kahraman atandı. SGK Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde, genel müdür yardımcılıklarına, Abdülkerim Aydındağ ve Ahmet Özgüven getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında ise hazine kontrolörlüklerine atamalar gerçekleştirildi. 4 yeni isim görev alacak. Bakanlıkta açık bulunan hazine kontrolörlüklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren stajyer hazine kontrolörleri Gülşah Pekbilek, Ezel Malik Zengin, Salim Kocaarslan ve Engin Yaşar atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı’nda da üst düzey atamalar yapıldı. Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı. Yerine Metin Çakır getirildi. Bakanlık Maarif Müfettişliğine ise Ersoy Aksoy atandı.

Ayrıca, Adana, Ağrı, Sakarya, Sivas ve Zonguldak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde değişime gidilerek yeni atamalar yapıldı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevlerinden alındı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yaşar Koçak, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Mücahit Yentürk, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Akmanşen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ergüven Aslan ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Züleyha Aldoğan getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına personel alınacak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak.

Bazı bakanlık ve kurumlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.