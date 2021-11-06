Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir.

Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküp bulan Ilısu 1200 megavatlık gücüyle ülkemize yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacaktır .Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır.

Bu barajın ülkemize kazandırılmasın emeği geçen bakanlarımıza kurumlarımız mühendisinden işçisine herkese teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karıya bulunduğu şu günde böyle bir eseri hizmete amamızın çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum.

Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi korumak durumundayız. Su kaynaklarımızın tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur. Su bu yüzyılın en önemli en stratejik kaynağıdır.

Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır.

İklim değişikliği kuraklık ve artan nüfus ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Üstelik iklim değişikliği ile bağlantılı kuraklık sel orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70’ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durum su konusundaki her olumsuzluğu gıda üretimine de yansıması bekleniyor. Bilindiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız. Elimizdeki kaynakları tasarruflu kullanmak zorundayız. Su kaynaklarımızı doğru yönetmek artık mecburiyettir.

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