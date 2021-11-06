Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, İstanbul’da taksiciler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önünde konuşlanan sivil ekipler, kuralları uymayan taksicileri tespit ederek gerekli işlemleri uyguladı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

Sürücüler denetim noktasındaki ekipler tarafından durdurularak evrakları kontrol edildi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

“DOLANDIRANLARA 30 BİN TL CEZA YAZSINLAR”

Denetimlerde çevrilen taksici Haydar Kement, “Denetim olacak yerde yapılmıyor. Cezalar çok az. Bu işi dolandıranlara 30 bin lira ceza yazsınlar. Ben de yapıyorsam arabayı 6 ay bağlasınlar. Bak bir daha yapıyor mu? Taksim’den Sabiha Gökçen’e 650 TL’ye gidiyorlar. Dün adam söyledi. Ben 30 senemi bu işe verdim” dedi.

VATANDAŞLARA YARDIMCI OLUNDU

Öte yandan taksi bulmakta zorluk çeken vatandaşlara sivil trafik ekipleri yardımcı oldu. Yürümekte güçlü çeken yaşlı kadın polis ekiplerince taksiye bindirildi.

İzmir’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı İzmir’in Aliağa ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Direksiyon başında at yarışı seyreden taksiciye patronundan şok İstanbul Esenyurt'ta direksiyon başında at yarışı seyreden taksici bulundu. Şoför, ceza üstüne ceza yedi.

Gasp edildiğini iddia etti! Taksicinin yalanı emniyette ortaya çıktı Denizli’de akıl almaz olay. Baygın halde bulunan bir taksici gasp edildiğini söyledi. Çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis ekipleri ise kamera kayıtlarını inceledi. Taksicinin kendi kafasına taşla vurduğu ve çalındı dediği parayı ise sevgilisine verdiği ortaya çıktı.