Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı 6 Kasım 2021 koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 24 saatlik verilere göre 27 bin 474 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 358 bin 326 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 584 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,19 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,59 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 311 bin 720 ’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

6 Kasım 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya Muğla, Kırklareli Osmaniye, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA: HEDEFLEDİĞİMİZ AŞI BAŞARISINA ULAŞMIŞ DEĞİLİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79’un kararıysa hepimize örnek olmalı” dedi.

Korona nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı Karabük'te yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle erken doğum yapan 26 yaşındaki Kübra Demir, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

5 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanlığı 5 Kasım 2021 koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.