Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in Bingöl programında İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameraya yansıması ile olay tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Kamuoyunda istifa beklentileri sürerken İyi Parti’nin Lütfü Türkkan kararı belli oldu.

MERAL AKŞENER SESSİZ KALDI

Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu. Milliyetçi bir partide yer alan milletvekilinin şehit ağabeyine küfür etmesi, parti yönetimi tarafından ceza verilmek için yeterli görülmedi.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN ALINACAK

Meral Akşener, kamuoyunda tepkileri bir nebze dindirebilmek için Lütfü Türkkan'a verilebilecek en hafif cezayı buldu. Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliği görevinden alınacağı öğrenildi.

Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi gazetemize konuştu İyi Partili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e ağza alınmayacak küfürler etmesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Toplumun her kesiminden Türkkan’a tepki yağarken 15 Temmuz Derneği üyeleri, İyi Parti İstanbul İl Binası önünde açıklama yaparak küfürbaz vekili kınadı.