Türkiye Gazetesi

The Green Park Otel’de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olağan genel kuruluna Türkiye’nin birçok yerinden gelen 50’nin üzerinde işitme engeli bulunan vatandaşlar otel önünde toplandı. Grup adına basın açıklamasını Nihat Kihtir yaptı.

“SADECE TÜRKİYE’DE KONUŞAN BİR BAŞKAN VAR”

Kihtir, "Uzun yıllardır federasyon için işitme engelli bir kişinin başkan olduğunu görmedik. Adaylar Oktay Aktaş ve Kerim Vural, konuşabiliyor. Şu an seçimde 200 delege var, bunların 150'si konuşabilen. Sadece 50 kişi işitme engelli. Bu fark çok fazla. İşitme engellileri temsil eden kişi sayısı neden bu kadar az? Diğer engelli federasyonlarına aday olabilirsiniz, neden işitme engelliler? Demek ki para peşindeler. Dünya genelinde işitme engelliler federasyonlarının başkanları sağır. Sadece Türkiye'de konuşan bir başkan var. Aday olanlardan hangisi başkan olursa yönetiminde işitme engelli bir kişi yer almayacak." şeklinde konuştu. Grup, üzerinde "Sağır başkan istiyoruz" yazan kağıtları kaldırarak protestolarını sonlandırdı.

Sağır çoban köpeğine işaret dilini öğretiyor İngiltere’de çoban köpeği olarak kullanılan ve işitme duyusunu kaybeden Peggy isimli köpeğe, Chloe Shorten isimli bir kadın sahip çıktı. Shorten, hayvana işaret dilini öğretmeye başladı.