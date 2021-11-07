Türkiye Gazetesi

43’üncü İstanbul Maratonu, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelerek aileleriyle çay, simit eşliğinde boğaza karşı kahvaltı keyfi yaptı.

“HER TÜRLÜ İNSAN MEVCUT BURADA”

Manzaraya karşı simit yiyen Hasan Doğru isimli bir vatandaş, “Bu altıncı gelişim. Bu manzarayı, bu ortamı seviyorum. Her türlü insan mevcut burada.” dedi.

“İSTANBUL’U TEMSİL EDEN BİR YER BURASI”

Renkli görüntülerle karşılaştığını belirten vatandaş, “Bir anda yanından doğum günü kutlaması çıkıyor. Veya birileri halay çekiyor. Herhangi bir sivil toplumu temsil eden kuruluşlar olabiliyor. İstanbul’u temsil eden bir yer burası. Heyecanı, karmaşası burada mevcut. Çocuklar, yaşlılar burada. Herkes bir burada, herkes aynı yolda yürüyor. Ben seviyorum burayı, herkese de buraya gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

BOĞAZA KARŞI SİMİT KEYFİ

Boğaz manzarası eşliğinde çay simit keyfi yapan Aynur Nuray ise, “Burdur Bucak’tan geldik maratona katılmak için. 2 sene önce gelmiştik, şimdi tekrar geldik. O zaman da çok güzeldi. Şimdi hava kapalı ama İstanbul’un manzarası çok güzel” dedi.

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