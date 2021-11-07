Türkiye Gazetesi

Bir zamanlar teröristlerin ‘’girilemez ve ikinci Kandil’ olarak adlandırdıkları Kato Dağı Jirki bölgesi güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlendi. Güzelliyle dikkat çeken Kato Dağı, son yıllarda doğa severlerin uğrak merkezi haline geldi.

İLK DEFA FOTOĞRAFLANDI

Huzur ve güvenliğin geldiği ilçe ve genelinde sporcular ve fotoğrafçılar Kato Dağı’na çıktı. İlçede faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile fotoğrafçılar ilçeye bağlı Akçayol ve Koyunoba köyüne yakın olan Kato Dağı Jirki bölgesine çıktı. Kilometrelerce uzunluktaki dev Kato Dağı ilk defa fotoğraf karelerinde yer buldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Doğa fotoğrafçısı Serdar Gükçe’nin çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gükçe, fotoğrafçıları Şırnak’a davet ederek, "İlimiz genelinde yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Her gittiğim bölgede güzel bir anıyı alıp geliyorum. Bu gün olduğu gibi güzel bir anıyı aldım diyebilirim.” dedi.

“İLK DEFA BU KADAR YAKIN DURDUM BU DAĞLARA”

İlk defa Kato Dağı’nı bu kadar yakından gördüğünü belirten Gükçe, “Bir fotoğrafçı, fotoğraf çekme derdinde değildir, aslında anı sonsuza kadar hem makinesine hem de hafızasına kaydetmeli. Ülkemizin her karışını hafızama fotoğraflıyorum. Kato Dağı bir destanın yazıldığı yerdir, nice yiğidin şehadet şerbeti içtiği yerdir. Şimdi buradaysak onların sayesindedir. İlk defa bu kadar yakın durdum bu dağlara. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Yakından çekilen doğa fotoğrafları sosyal medya sitelerinde büyük beğeni topladı.

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