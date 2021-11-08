Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli başlığı, Erdoğan’ın Roma’da G20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme olacak. F-35 programından çıkarılan Türkiye’nin yeni dönemde atacağı adımlar başta olmak üzere muhtemel bir Suriye harekâtı da kabinenin gündeminde yer alacak. Toplantıda, asgari ücret konusu başta olmak üzere ekonomik gelişmeler de masaya yatırılacak.



Kabine toplantısı sonrası açıklama yapılması bekleniyor

Kabine toplandı: Dövizdeki artış ve elçiler masada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de başladı. Kabinenin öncelikli başlıkları döviz kurundaki yükseliş, “istenmeyen adam” ilan edilen 10 büyükelçi ile koronavirüs tedbirleri olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündem fahiş fiyat artışları Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlarla mücadeleye dair atılabilecek adımlar ile marketlerde yapılan denetimler ele alınacak.