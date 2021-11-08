Türkiye Gazetesi

Ermenistan’ın 30 yıllık işgaline son vererek Azerbaycan’ı eski topraklarına geri kavuşturan Karabağ'ın kurtuluşunun birinci yıl dönümü. 44 günde gelen zaferde Türkiye, birçok alanda özellikle uluslararası mecrada, Azerbaycan'a desteklerde bulundu.

TÜRKİYE İHA VE SİHA’LARLA YARDIMDA BULUNDU

Ermenistan işgaline karşı yürütülen çalışmalarda Türkiye, Azerbaycan ordusunun haberleşme ve uydu sistemleri yenileyerek, envanterine ASELSAN ve ROKETSAN'dan alınan akıllı mühimmatları ekledi. Ayrıca İHA ve SİHA'lar ile de desteklerde bulunarak, bölgedeki Ermenistan ordusuna ait mühimmat depoları imha edildi.

YENİLGİYİ KABUL EDEREK GERİ ÇEKİLDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul ettiğini söyleyerek, anlaşma yoluna gitmek istediğini bildirdi. Sürecin başından beri Azerbaycan'ın arkasında olan Türkiye'nin dışında Rusya'nın da müdahil olduğu devlet adamlarının görüşmelerinde, yenilgiyi kabul eden Paşinyan, işgal bölgelerinden çekilmeyi kabul etti.

ANLAŞMA CANLI YAYINDA İMZALANDI

Yapılan anlaşmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında imzaladı. 30 yıllık işgale son veren tarihi anlaşma imzalanırken Aliyev'in oldukça keyifli olduğu kameralara yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MEHMETÇİK SEVGİ SELİNE BOĞULDU

Gelişmelerin ardından Azerbaycan, 10 Aralık 2020'de Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenledi. Törene Mehmetçik ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan halkı tarafından sevgi seline maruz kaldı ve binlerce Azerbaycanlı ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla törenin yapılacağı alanı doldurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yıldönümü dolayısıyla İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi iş birliğinde Four Seasons Hotel'de düzenlenen "Karabağ Azerbaycandır" konulu sanat etkinliği ve kutlama programına katıldı.

“TÜRK DÜNYASININ ZAFERİDİR”

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de Azerbaycan'da yaşanan süreci büyük muhabbet, özlem ve dualarla takip ettiklerini belirterek, "Azerbaycan'ın zaferi bizim, Türkiye'nin ve tüm Türk dünyasının zaferidir." ifadelerini kullandı.

Kutlamalarda vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

Azerbaycan, Karabağ zaferini kutluyor Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ'da elde edilen zaferin 1. yılında "Zafer Panayırı" kuruldu.

Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli havalimanı hizmete açıldı: Azerbaycan'da tarihi gün Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Kurdelenin kesilmesinin ardından havalimanı hizmete açıldı

Putin: Karabağ'da çözüm için taviz gerekiyor Rus lider Putin, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır meselesinin çözümü, Sovyet dönemine ait haritalarda" dedi.