Türkiye Gazetesi

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yoğun sis, bugün sabah saatlerinde hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Sisin etkili olduğu 1 saatlik sürede Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 27 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirilirken, bir uçak ise Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, operasyonların kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Dünyada ilk kez Sabiha Gökçen'de kullanıldı Sabiha Gökçen Havalimanı, uzaktan kontrol sistemiyle çalışan "Yolcu Biniş Köprüsü" teknolojisini kullanan ilk havalimanı oldu.

İstanbul'da deniz ve hava ulaşımına sis engeli İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuşlar bir süre yapılamadı.