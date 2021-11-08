Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada başlatılan akıma karşı MSB harekete geçti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya platformlarında akım haline gelen "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlar tek tek tespit edilirken, askeri kurallara aykırı paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB kaynakları: S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medya üzerinde yer alan S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne götürüldüğü iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.