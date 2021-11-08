Türkiye Gazetesi

YouTube kanalında yayınladığı videolarla ünlü olan Orkun Işıtmak, son çektiği video ile tepkilerin hedefinde yer aldı. "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınlayan Işıtmak, çocuklarla birlikte bir gün geçirdi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medyadaki vatandaşlar videodaki çocukların yüzlerinin açık olmasına tepki gösterirken, bir diğer eleştirilen kısım ise miniklerin ağladığı anlar oldu. Işıtmak'ın "İnşallah ısırılmam tetanoz aşımı da yaptırdım" sözleri, çocukların tuvaletteyken bile videoya alınması kullanıcıların eleştirdiği noktalardan oldu.

SOSYAL MEDAYDA GÜNDEM OLDU

Anaokulundan paylaşılan iki videonun birinde, son günlerin popüler dizisi Squid Game'e gönderme yapıldı. Dizi müziğinin eşlik ettiği anlarda çocukların ağladığı anlara yer verildi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi, Twitter'da gündem oldu.

FENOMENDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gelen tepkiler sonrası yazılı açıklama yapan Işıtmak ise videonun altına şu notu düştü: "Video özelinde bazı Instagram hesapları bot hesaplarla Twitter üzerinden bu video hakkında saldırı başlatmışlar. Öncelikle video çekimi öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı. Her zaman çocuklarımız dahil herkese iyi örnek olmaya çalıştım. 2 tane akılsız Instagram hesabının takipçilerine 'SALDIRIIN' demesiyle bu durum değişmeyecek.

“PEDEGOGLAR PROBLEM GÖRMEDİ”

Bu şahısların paylaşımları sonrasında videoyu farklı farklı öğretmenlere, avukatlara, psikologlara, psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi. AyrıcaTwitter'da yoğun bir şekilde paylaşılan Youtube Shorts videosu, Squid Game özelinde yapılan bir uyarlamadan ibarettir. Videonun tamamı değildir.

“KİMSENİN HAKKINI YEMEYİN”

Toplumu haksız yere galeyana getirdikleri, beni ve anaokulunu kapattırmakla tehdit ettikleri, hakkımda sosyal medyada "karalama" kampanyası başlattıkları için bu troll grup hakkında tek tek suç duyurusunda bulunduk. Peşlerini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz. Videoyu izlemeden yorum yapmayın, kimsenin de hakkını yemeyin!"

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