Türkiye Gazetesi

Teröre yönelik operasyonlar sürüyor. Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu zanlıdan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden 8'inin işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

SAMSUN'DA YAŞADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, 2 Kasım'da düzenledikleri operasyonla, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 10 Irak uyruklu zanlıyı gözaltına almıştı.

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