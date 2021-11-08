Türkiye Gazetesi

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl binası önüne oturma eylemi başlattı. Farklı bölgelerden gelen bu ailelerin isyan ateşi, 789'uncu gününe girdi. Bazı ailelerin bekleyişi sürerken bazıları çocuklarına kavuştu. Samsun'da yaşayan Sabire Aydın da Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetine katıldı. Oğlu Zafer Aydın'ın (27), dört sene önce Samsun'dan İstanbul'a gittiğini, burada üç ay kaldıktan sonra da İzmir'e geçtiğini belirten anne Aydın "Çocuğum o zaman 23 yaşındaydı. O günden beri kendisinden haber alamıyorum. Oğlum Samsun'da üniversite okuyordu, hâlâ HDP milletvekili olan Murat Çepni tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Benim oğlumun hayatından HDP sorumludur" dedi.

Murat Çepni

"SAMSUN'DA KAFESİ VAR, ORADA KANDIRIYOR"

Sabriye Aydın, Çepni'nin Samsun'da kafesi olduğunu vurgulayarak "Oğlum o kafeye gidip geliyordu. Halen oraya giden çocuklar var, onları da kandırıyorlar. Kızlar erkekleri, erkekler de kızları sevgili olma bahanesiyle kandırıyor; ondan sonra kaybolup gidiyorlar" diye konuştu.