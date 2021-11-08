Deprem haberleri peş peşe geliyor, Konya'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir sartsıntı da Afyonkarahisar'da oldu. 3.1 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde meydana geldi ve kısa süreliğine paniğe neden oldu.
Deprem saat 22.29 sularında gerçekleşti. Evlerde hissedilen deprem esnasında avizelerin sallandığı gözlenirken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından endişelerini dile getirdiler.
AFAD açıkladı, Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika deprem haberi Konya'dan geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43 sularında gerçekleştiği bildirildi. Depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak ölçüldü.
Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler Balıkesir'de büyüklüğünün 3,7 olduğu saptanan bir deprem meydana geldi.
Afyonkarahisar'da deprem oldu
Konya'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir son dakika haberi de Afyonkarahisar'da geldi. Büyüklüğü 3,1 olarak ölçülen deprem paniğe sebep oldu.
Deprem haberleri peş peşe geliyor, Konya'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir sartsıntı da Afyonkarahisar'da oldu. 3.1 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde meydana geldi ve kısa süreliğine paniğe neden oldu.
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