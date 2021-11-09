Türkiye Gazetesi

Deprem kuşapında bulunun Türkiye, dün Konya'da yaşanan 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Bugün'de bir deprem haberi Adana'dan geldi. Adana'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 09.06'da meydana geldi.

Yerin 25.46 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD açıkladı, Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika deprem haberi Konya'dan geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43 sularında gerçekleştiği bildirildi. Depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak ölçüldü.