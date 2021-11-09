Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresinin 10 Kasım Çarşamba günü gece yarısına kadar uzatıldığını açıkladı
Burs kredi başvuru süresi uzatıldı
09.11.2021 - 10:29 | Son Güncelleme: 09.11.2021 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu burs ve kredi başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu.
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