Türkiye Gazetesi

İtiraflarında asıl adının Alparslan Demir olduğunu ve ABD vatandaşlığına geçtikten sonra ünlü iktisatçıdan esinlenerek ismini David Keynes yaptığını söyleyen Alparslan Demir’in İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Kasım'da sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Alparslan Demir’in soruşturmaya maruz kalacağını bilerek kendi isteğiyle yurt dışından geldiği kaçma şüphesinin olmadığı belirtilerek 3 Kasım'da Silivri Cezaevi'nden çıkarıldı. Sanık’a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı verildi Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, sınav öncesi soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de de yapılan operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.