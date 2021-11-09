Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir."

SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...