Türkiye Gazetesi

Ordu’da fenomen olmak için her yolu deneyen kadın, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFİĞİN ORTASINDA YOLA YATTI

Ordu’da dün öğlen saatlerinde Suna Yeşil bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola atarak yattı. Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi.

DENİZE ATLAMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu. Bir süre sonra Atatürk Parkı’nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi’ne alındı. Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Yeşil olduğu belirlendi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AKIL HASTANESİNE KALDIRILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Suna Yeşil, dün akşam saatlerinde Ünye ilçesinde kaldığı otel odasının balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Kendini boşluğa bırakmak isteyen kadını otel görevlileri fark ederek son anda kurtardı. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yeniden hastaneye götürülen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, polis nezaretinde Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü.

TAKİPÇİ SAYISI İÇİN YAPMIŞ

İlçede 1 gün içinde yola yatan, denize atlayan ve son olarak da otel odasından intihara kalkışınca polis ve sağlık ekiplerini teyakkuza geçiren kadının amacının, sosyal medyada hesabındaki takipçi sayısını artırmak olduğu öğrenildi.

TİKTOK HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Suna Yeşil’in, önce caddede araçların önünde yere yattığı, ardından da atlamak için denize doğru yürüdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp ‘Tiktok’ hesabında paylaştığı da ortaya çıktı. Hesabında kendisinin yer aldığı birçok paylaşım videoları bulunan Suna Yeşil’in en son yaşanan intihar teşebbüsü sonrası hastanede sedyede üzerinde de kayda aldığı görüntüleri bir şarkı eşliğinde paylaştığı görüldü.

TikTok’un zengin çocukları! Her ay yüz binlerce dolar kazanıyorlar Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta bazı çocuk kullanıcılar, insanların ortalama aylık gelirlerinin üzerinde kazanç elde ettikleri belirlendi.

TikTok videosu için fiziksel engelli öğretmenini hastanelik etti! ABD’de TikTok uygulamasında trend olan “Öğretmenini tokatla" akımı kötü bitti. TikTok uygulamasına video çekmek için fiziksel engelli öğretmenini tokatlayan öğrenci, öğretmenini hastanelik etti.

19 yaşındaki TikTok fenomeni lüks aracıyla kaza yaptı! Hayatını kaybetti 19 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Salazar, aracıyla ağaçlara çarparak kaza yaptı. Paramparça olan lüks aracın içinde sıkışın Salazar, hayatını kaybetti.