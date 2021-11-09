Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Vİiranşehir ilçesine bağlı Karakuzu kırsal Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre akraba olan iki aile ferdi arasında ahır yapma yeri nedeniyle tartışma yaşandı. Arsaya ahır yapmak isteyen aile fertleri ile yapılmasına karşı çıkan aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 35 yaşındaki Abit Kaya, 26 yaşındaki Ali Kaya, Ahmet K., Kemal P. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

ABİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti. Yaralılardan 4’ü Viranşehir Devlet Hastanesine, 2’si ise Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki hastaneye kaldırıldı. Doktorların Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahale ettiği yaralılardan Ali Kaya ve Abit Kaya kardeşler kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrası hastaneye giden şahısların yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri devam ederken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da 600 polis asayiş uygulaması yaptı, 18 kişi yakalandı Şanlıurfa'da 600 polisin katıldığı, kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.