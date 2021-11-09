Türkiye Gazetesi

Malatya İnönü Caddesinde bulunan bir bina henüz bilinmeyen nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalede 8 yaralı enkazın altından çıkarıldı.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre... Enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekipleri, göçük altındaki vatandaşları çıkartmaya devam ediyor.

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