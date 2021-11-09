Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfeld'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu’nu kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması: Yapılması gereken milletvekilliğine de son vermektir İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkkan'ın milletvekilliğine de son verilmesi gerektiğini söyleyerek, bahsi geçen konunun yenilip yutulabilir bir olay olmadığının altını çizdi.
Erdoğan, AGİTPA Başkanı Cederfeld'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİTPA Başkanı Margareta Cederfeld'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfeld'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
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