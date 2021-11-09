Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 9 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. 9 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 662 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 oldu. Bir günde toplam 359 bin 560 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 859 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,73 olurken, 1., 2. ve 3. doz yapılan toplam aşı sayısı 117 milyon 723 bin 821’e yükseldi.

AŞILAMA AÇIKLAMASI

9 Kasım 2021 günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA'DAN 'İZOLASYON' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkan kişilere izolasyon uyarısı yaparak, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı" ifadelerini kullandı.

8 Kasım 2021 koronavirüs tablosu geldi, 27 bin 824 yeni vaka var Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 27.824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

Karı-koca bir gün arayla koronavirüse yenildi Kastamonu'da yaşayan karı-koca, bir gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.