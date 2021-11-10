Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını bildirdi.

Malatya'da Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmişti. Çöken binanın çevresinde arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.



Bakan Soylu'nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaya ilişkin sosyal medya hesabından son durum açıklaması yaptı. Soylu açıklamasında,"AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin" ifadelerini kullandı.

Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı Malatya’da henüz belirleyemeyen bir nedenle bina çöktü. Kısa sürede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, enkazın altından 13 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Valilik hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini, müdahalesi sürenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise herhangi bir kayıp bilgisinin ulaşmadığını açıkladı.

Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıktı: Tabya üzerimize çöktü Malatya'da göçük yaşanan binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Şemseddin Bozdemir, "Tabya üzerimize çöktü. Duvar patladı, o patlaktan çıktık. 2 arkadaşımı da kendim tutup yukarıya, çatıya çektim çıkardım." dedi

Malatya’da binanın çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 2 katlı binanın çökme anı ile yaşanan panik anları kameraya yansıdı.