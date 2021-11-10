Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, hadiseye “AK Parti’nin planlı provokasyonu” dedi. Konuşmasında Türkkan’ı değil, “ahlaksız adam” diyerek mağduru eleştiren Akşener “Lütfü Bey karşısındaki ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine hâkim olması gerekirdi. Evet, Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi önce çıktı açık yüreklilikle özür diledi. Sonra da gereğini yapıp grup başkan vekilliği görevinden ayrıldı” dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu

ÖNCE İNKAR ETMİŞLERDİ

Türkkan, küfür skandalının ardından inkâr yoluna gitmiş, küfür görüntülerinin tepki toplaması üzerine geri adım atmıştı. Akşener iktidarı eleştirirken “Her dükkânın kapısında porno sitesi gezenlere yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Lütfü Bey’in kredi borcunu açıklayarak kanunu çiğnedi” diyen İyi Parti lideri, Türkkan’ın kamu bankasından aldığı 36 milyon doları batırmasını kabul etti.

Lütfü Türkkan için dört yol var Şehit ağabeyine küfreden Türkkan’ın vekilliğinin düşürülmesi için dört yoldan biri uygulanacak: Kendisi istifa edecek, yargı kararı doğrultusunda vekilliği düşürülecek, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir iş yaptığı tespit edilecek ya da beş birleşim Meclis çalışmalarına katılmayacak.

Akşener'den ezber bozan çıkış: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu grup toplantısında, Siirt'te yaşadığı olaya ilişkin açıklamaya yaparak, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyerek, beklenmedik bir çıkış gerçekleştirdi.