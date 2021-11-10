Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan 10 yıllık evli Gamze G. madde bağımlısı eşi Murat G. tarafından defalarca şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Mağdur kadının eşinin af dilemesi üzerine eve dönmüştü. Murat G. bu kez ise karısının kendisini aldattığını ileri sürerek eşi Gamze G.’yi ellerini şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yapmıştı.

İŞKENCECİ KOCA SERRBEST BIRAKILDI

Şiddet gören genç kadın eşi uyurken evden kaçarak hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alarak Murat G.’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Murat G.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Murat G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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