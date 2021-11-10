Mersin'n bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Gözce Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangına 20 arazöz ve bir helikopter ile yangına müdahale ediliyor.
1 helikopter ile 20 arazöz bölgede çalışmasını sürdürürken, rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşanıyor.
Ekiplerin söndürme çalışması sürerken, 3 helikopter ve bir uçağın daha bölgeye sevk edildiği bildirildi.
Adana'da orman yangını Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangını
Mersin’in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı. 20 arazöz ve bir helikopter ile yangına müdahale ediliyor.
Mersin'n bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Gözce Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
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