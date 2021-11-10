Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, Dışişleri Bakanı Liz Truss'la başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını açıkladı.

Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, Truss'a yeni görevi için tebriklerini iletti4

Bakan Çavuşoğlu: Dünyada en geniş 5. diplomatik ağına sahibiz Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da katıldığı açılış töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada en geniş olan 5. diplomatik ağa sahip olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 470 bin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 470 bin olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu büyükelçi kriziyle ilgili ise "Sorun büyükelçiler geri adım attığı için çözüldü" ifadelerini kullandı.