Niğde’nin Çiftlik ve Çamardı ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Niğde-Çiftlik kara yolu Ketençimen mevkisinde yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.
10 SANTİMETREYİ BULDU
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, etkisini devam ettiriyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi buldu.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Sürücüler ise araçlarının kayacağı endişesiyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yolların temizlenmesi için çalışma başlattı.
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